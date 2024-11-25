В Баку приостановлена деятельность мебельного цеха – ФОТО – ВИДЕО

Служба государственного пожарного надзора МЧС приостановила деятельность еще одного объекта, нарушающего требования пожарной безопасности.

Служба государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям, в соответствии со своими полномочиями, продолжает предпринимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории страны, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В рамках этих мероприятий в ходе проверки мебельного цеха, принадлежащего компании «Hacı Yusif», расположенного в городе Баку на улице Газанфара Мусабекова, дом 4А, было выявлено множество нарушений правил пожарной безопасности. Установлено, что эти нарушения представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, окружающей среды и имущественных интересов государства.

Отмечается, что продолжение эксплуатации объекта может привести к быстрому распространению возможного пожара, что неизбежно вызовет серьезные последствия.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства и выявленные факты грубого нарушения норм и правил пожарной безопасности, было принято решение о приостановлении деятельности данного мебельного цеха.