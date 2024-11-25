В эти дни в Баку ожидаются ливни и грозы

Национальная служба гидрометеорологии прогнозирует изменение погодных условий на территории Азербайджана.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 25 ноября ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. В течение дня 26 ноября дождь прекратится, но с вечера вновь начнется дождь, который будет интенсивным и ливневым, и продлится до дня 27 ноября. В некоторых районах полуострова возможны грозы.

В районах Азербайджана текущие дожди будут продолжаться с перерывами до дня 27 ноября, с ливневыми дождями в отдельных местах, молниями, а в горных и предгорных районах - снегом.

Ожидается, что уровень воды в реках повысится, и в некоторых горных реках, особенно в регионе Лянкяран-Астара, возможны кратковременные наводнения и селевые потоки.