Погода на среду: В Баку ожидаются ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 27 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные ливни. В отдельных районах полуострова возможно усиление осадков, также вероятны грозы. Утром дожди постепенно прекратятся.

Пройдёт умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 7-9° тепла, днем - 9-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет составлять 80-90%.

В отдельных районах Азербайджана также ожидаются кратковременные дожди и грозы. В некоторых местах возможны усиления осадков, а в горных районах - снегопады. Местами возможен туман. Ветер западный, местами усилится.

Температура воздуха ночью 5-8° тепла, днем - 9-14° тепла, в горах ночью от 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.