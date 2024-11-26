В Баку бухгалтер украл 70 тысяч манатов и потратил их на подарки в TikTok

Завершено судебное разбирательство по делу Ниджата Аббасова, который обвинялся в хищении около 70 тысяч манатов из универмага в Баку, где он работал, а также в отправке части этой суммы своим знакомым через социальную сеть TikTok в качестве подарков.

На заседании, которое проводил судья Джавид Гусейнов, был оглашен приговор - согласно приговору, Н.Аббасов приговорен к шести годам лишения свободы, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

По версии обвинения, он работал сначала оператором, а затем неофициальным бухгалтером в универмаге – Н.Аббасова обвиняют в хищении 69 800 манатов, предназначенных для оплаты фирмам, индивидуальным предпринимателям и поставщикам, у которых универмаг закупал товары.

Ниджат Аббасов был признан виновным по статье 179.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (хищение в крупном размере).