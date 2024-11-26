Фильм режиссера Самеда Агаева «Salam Isa» будет представлен на фестивале в Италии – ВИДЕО

Снятый Самедом Агаевым фильм «Salam Isa» будет представлен на Golden Short Film Festival - ежегодном кинособытии, которое отмечает лучшие короткометражные фильмы со всего мира в различных категориях.

Отметим, что «Salam Isa» является дипломной работой выпускника Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, режиссера Самеда Агаева – на Golden Short Film Festival проект будет бороться за награду в номинации Golden Student Short Category.

Сценарий фильма, снятого в жанре драмы и мистики, навеян стихотворением народного поэта Азербайджана Рамиза Ровшана «Bir səhər yuxudan durub...», и основан на реальных событиях – главные роли в проекте сыграли Рафаэль Шахбейли, Гюльшад Бахшиева, Айшад Мамедов, Гюляр Набиева, Ниджат Аскерзаде, Сунай Гасан и Саид Мамедов.

Отметим, что в 2023 году фильм победил в номинации «Лучший художественный фильм» на Международном студенческом кинофестивале стран СНГ «Восхождение», проводимом Всероссийским государственным институтом кинематографии имени Сергея Герасимова (ВГИК) - награду азербайджанскому режиссеру тогда вручил всемирно известный режиссер Эмир Кустурица. Также фильм С.Агаева был признан лучшим на XIV Бакинском международном фестивале короткометражных фильмов в 2023 году.