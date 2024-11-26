В Шамахе арестован водитель, совершивший ДТП под воздействием наркотиков – ФОТО

Житель Гобустанского района Ровшан Гулиев, управляя автомобилем марки «ВАЗ-2114», стал участником дорожно-транспортного происшествия в городе Шамаха.

После проведения медицинского освидетельствования было установлено, что водитель находился под воздействием наркотических веществ, сообщает 1news.az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Материалы, собранные в отношении Р.Гулиева, были направлены в районный суд для юридической оценки. Согласно решению суда, он был арестован в административном порядке на один месяц с ограничением права управления транспортными средствами на два года.