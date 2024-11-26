Адель объявила о бессрочном перерыве в карьере - ФОТО – ВИДЕО

На ставшем последним, 100-м по счету, концерте в Лас-Вегасе британская певица Адель сообщила о том, что сделает перерыв в сценической карьере, не уточнив, сколько он продлится.

«У меня нет никаких новых музыкальных планов. Мне нужен большой перерыв после всего этого, и я думаю, что хочу заняться другими творческими вещами, хотя бы на некоторое время», - цитирует BBC Адель, заявляющую, что одна из причин, по которой она хочет сделать перерыв в музыке, — это желание передышки от светской жизни.

На своей официальной странице в социальной сети Instagram Адель отмечает, что выступления в Лас-Вегасе стали для нее отражением всего, о чем был ее альбом «30»: «От потерь и разочарований к исцелению и процветанию. В конце концов, кажется, это так символично. Теперь остается лишь двигаться дальше. Каждое из 100 шоу было уникальным. Я наслаждалась каждой секундой и невероятно горжусь этим! Я буду ужасно скучать по всему этому. Спасибо! До встречи в следующий раз!»

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