Женатый мужчина, похитивший в Евлахе девушку, найден мертвым в багажнике

Мужчина, ранее похитивший девушку в Евлахе, был найден мертвым в багажнике автомобиля.

Женатый Азер Гулиев (1988 г.р.) похитил Н.Ш. (1996 г.р, имя и фамилия условные), с которой состоял в романтических отношениях, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

Сообщается, что братья похищенной девушки отправились за сестрой в поселок Гобу Абшеронского района, где избили Азера Гулиева, нанесли ему телесные повреждения, а затем связали руки и ноги веревкой и перевезли его в багажнике автомобиля в Евлах.

Когда в Евлахе А.Гулиева достали из багажника, выяснилось, что он мертв - по факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.