Нетаньяху вынесет соглашение о прекращении огня в Ливане на обсуждение правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в специальном телеобращении, что решил вынести на обсуждение военно-политического кабинета страны план прекращения огня в Ливане.

Как передает ТАСС, Нетаньяху отметил, что сроки его действия будут определяться развитием событий, Израиль оставляет за собой право полной свободы действий в случае атак со стороны формирований шиитской организации "Хезболла".

"Сегодня вечером я представляю в кабинете план прекращения огня в Ливане. Продолжительность этого прекращения огня зависит от того, что произойдет. В полном взаимодействии с США мы сохраняем за собой полную военную свободу действий. Если "Хезболла" нарушит договоренности и попытается вооружаться, мы будем атаковать, если "Хезболла" попытается возобновить террористическую деятельность рядом с нашей границей или запустить ракету, мы будем атаковать", - сказал премьер-министр.

По словам Нетаньяху, Израиль будет "строго соблюдать договоренность и жестко реагировать на любые нарушения". Решение пойти на прекращение огня именно сейчас глава правительства объяснил тремя главными соображениями: "сосредоточение на иранской угрозе, пополнение запасов вооружений и восстановление сил и изоляция [остающихся в секторе Газа сил радикального палестинского движения] ХАМАС".

При этом он выразил мнение, что Израилю за время военной кампании против "Хезболла" удалось "отбросить на десятилетия назад" военный потенциал шиитской организации. Израильские военные "уничтожили [генсека "Хезболла" Хасана] Насруллу, лидеров организации, большую часть их вооружений, тысячи боевиков и ключевые объекты инфраструктуры", перечислил премьер. "Многие сомневаются в нашей решимости, но я напоминаю: мы уже доказали свою силу и приверженность делу", - отметил Нетаньяху. "Как я говорил, хороший договор - это тот, который соблюдают. Мы будем соблюдать его", - заверил глава израильского правительства.

Обращаясь к израильтянам, он пообещал, что власти страны "доведут до конца ликвидацию ХАМАС". "Мы вернем всех наших заложников, обеспечим, чтобы сектор Газа больше никогда не угрожал Израилю, и гарантируем безопасное возвращение жителей севера домой. Война не завершится, пока мы не достигнем всех ее целей, включая безопасное возвращение жителей севера домой. И я хочу сказать вам: это произойдет так же, как это произошло на юге", - уверен Нетаньяху.