Дорожная полиция призывает пешеходов соблюдать осторожность на дорогах

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам.

В обращении отмечается, что в связи с сезоном, быстро наступающей темнотой и преимущественно дождливой, сырой погодой возникают дополнительные сложности для всех участников движения, включая пешеходов.

Подчеркивается, что анализы показывают, что скользкость дорог в дождливую погоду и ухудшение видимости существенно влияют на увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с наездами на пешеходов.

«Кроме того, в большинстве случаев причиной таких инцидентов становится неспособность пешеходов адекватно оценить неблагоприятные погодные условия. Часто они, слишком полагаясь на ответственность водителей, пересекают дороги в непредназначенных для этого местах, внезапно выходят на проезжую часть, либо предпочитают двигаться по проезжей части, даже если имеются тротуары или пешеходные переходы. Это приводит к неприятным последствиям», - отмечается в обращении.

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения в условиях нестабильной погоды, наблюдающейся в стране, и быть более внимательными к своей жизни и здоровью, учитывая вышеуказанные обстоятельства.