Новый трейлер фильма о государстве Атабеков с Забитом Самедовым в главной роли - ВИДЕО

В скором времени зрители увидят на большом экране исторический документально-художественный фильм о государстве Атабеков, первые две части которого будут посвящены Шамсаддину Эльденизу и Гара Сунгуру.

На официальной странице телеканала AZTV в социальной сети Instagram представлен новый трейлер проекта «Azərbaycan Atabəyləri» – в прокат в Азербайджане картина поступит 5 декабря.

Роль основоположника азербайджанского государства Атабеков Шамсаддина Эльдениза сыграет кикбоксер, звезда сериала «Основание: Осман» Забит Самедов, а роль супруги Эльдениза Момине Хатун - народная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки.

Также в съемках проекта задействованы Бахруз Вагифоглу, Турал Ахмед, Ильгар Мехти, Ильгар Мусаев, Гюнай Ахмед, Жаля Гасанлы и другие – более подробно об актерском составе проекта читайте по ссылке.