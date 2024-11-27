Погода на четверг: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 28 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, возможны ливни в отдельных районах. Утром в некоторых местах будет слабый туман. Преобладание умеренного северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью 7-9° тепла, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность будет 70-80%.

В регионах Азербайджана также ожидаются дожди местами, возможны ливни в отдельных районах, в горных областях - снег. Вечером дождь постепенно прекратится. Местами будет туман. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью 4-7° тепла, днем 8-12° тепла, в горах ночью — 5-10° мороза, днем — от 3° мороза до 2° тепла.