Скончался доцент БГУ Сабир Искендеров

Доцент кафедры гидрометеорологии географического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Сабир Искендеров ушел из жизни.

Сабир Искендеров родился 10 июня 1941 года в районе Болниси, Грузия. В 1948–1959 годах он учился в средней школе деревни Фахралы. В 1960–1965 годах получил образование в Азербайджанском политехническом институте. С 1965 по 1966 год работал в Научно-исследовательском институте водных проблем, с 1966 по 1969 год — инженером в Институте проектирования водохозяйственных сооружений, с 1969 по 1972 год — младшим научным сотрудником в Московском гидромелиоративном институте, с 1972 по 1975 год — старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте водных проблем. В 1972–1982 годах он преподавал в качестве старшего преподавателя на кафедре гидрометеорологии географического факультета БГУ, а с 1982 года занимал должность доцента этой кафедры.

Основные научные интересы Сабира Искендерова включали гидрометеорологию, водные ресурсы и их рациональное использование, а также расчеты для водохозяйственных нужд. Он был автором около 100 научных статей и двух учебных пособий.

Руководство и коллектив БГУ выражают глубокое сожаление в связи с кончиной доцента Сабира Искендерова и приносят искренние соболезнования его семье.

Allah rəhmət eləsin!