Будьте осторожны: В Азербайджане мошенники взламывают Telegram-аккаунты – ФОТО
В Азербайджане пользователи Telegram начали получать сообщения о годовых подарочных подписках на Telegram-премиум.
Отметим, что переходить по таким ссылкам опасно, так как это очередная схема мошенников, пытающихся завладеть данными пользователей – перейдя по ссылке, пользователь может лишиться своего аккаунта в Telegram.
Не переходите по сомнительным ссылкам и всегда проверяйте отправителя и обращайтесь к нему напрямую, чтобы избежать возможных последствий взлома аккаунта.
245