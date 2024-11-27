Будьте осторожны: В Азербайджане мошенники взламывают Telegram-аккаунты – ФОТО

В Азербайджане пользователи Telegram начали получать сообщения о годовых подарочных подписках на Telegram-премиум.

Отметим, что переходить по таким ссылкам опасно, так как это очередная схема мошенников, пытающихся завладеть данными пользователей – перейдя по ссылке, пользователь может лишиться своего аккаунта в Telegram.

Не переходите по сомнительным ссылкам и всегда проверяйте отправителя и обращайтесь к нему напрямую, чтобы избежать возможных последствий взлома аккаунта.