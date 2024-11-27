Погашен кредитный долг студентов-отличников в размере 433 тысячи манатов

Сумма средств, погашенных Фондом студенческого кредитования образования выпускникам, взявшим кредиты и успешно завершившим обучение, превысила 433 тысячи манатов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на онлайн-издание «Azərbaycan müəllimi»

По словам временно исполняющего обязанности председателя правления Фонда студенческого кредитования образования Бахруза Азимова, между 6347 студентами, воспользовавшимися студенческим кредитом и завершившими обучение, и Фондом было заключено в общей сложности 13396 кредитных соглашений: «Один студент может заключить несколько соглашений. Среди 6347 человек были те, кто заключал более одного соглашения. Соглашения с обучающимися заключаются по семестрам и охватывают часть оплаты за обучение за один семестр».

Б. Азимов отметил, что 6904 соглашения, заключенные с 3706 студентами, которые взяли кредит и стали выпускниками, были беспроцентными. Согласно правилам, если у студента, получившего социальный студенческий кредит, средний балл по итогам семестра составляет 71 и выше, а у студента, использующего стандартный студенческий кредит 91 и выше, то по этим кредитам проценты не начисляются.

На данный момент 25% суммы по 909 стандартным кредитным соглашениям, заключенным с 389 выпускниками, было погашено. Общая сумма погашенных средств составила 211 781 манат.

Отмечается, что 171 студент, получивших социальный кредит и ставших выпускниками, заключили 399 соглашений. Поскольку эти студенты завершили обучение с результатом 91 балл и выше, 50% от суммы кредитов, полученных в период обучения, были погашены. Общая сумма погашенных средств составила 221 729 манатов.