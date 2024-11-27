Сибель Джан упала во время выступления на сцене – ВИДЕО

Популярная турецкая певица Сибель Джан в центре внимания турецких СМИ и пользователей после инцидента на своем концерте в Анкаре.

Во время выступления исполнительница случайно потеряла равновесие и упала на сцене - однако, несмотря на происшествие, С.Джан быстро встала при помощи своей команды и, не теряя уверенности, продолжила концерт.

Зрители поддержали певицу аплодисментами – как это происходило, можно увидеть в видео, представленном для просмотра ниже.

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