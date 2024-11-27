В Агдаше украдено 18 лошадей и 16 буйволов – ВИДЕО

Потерпевшие обратились в полицию, сообщив, что из села Гарадеин Агдашского района неизвестные украли 18 лошадей и 16 буйволов.

В результате проведенных полицейскими мероприятий были задержаны 37-летний Орхан Ибрагимов и 26-летний Турал Гасымов, ранее судимые за аналогичные преступления, сообщает 1news.az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

В ходе расследования выяснилось, что они в разное время похищали животных и переправляли их в Бардинский и Имишлинский районы для продажи.

По факту начато уголовное дело. Судом в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.