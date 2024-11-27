Внезапно скончалась 25-летняя сотрудница Общества Красного Полумесяца Азербайджана – ФОТО

На официальных страницах Общества Красного Полумесяца Азербайджана сообщается о смерти сотрудницы Камиллы Рустамовой.

«Общество Красного Полумесяца Азербайджана с глубоким сожалением сообщает о внезапной смерти нашей ценнейшей сотрудницы Камиллы Рустамовой. Камилла, несмотря на свои 25 лет, оставила глубокий след среди коллег и сделала значительный вклад в миссию нашего Общества. Ее память навсегда останется в наших сердцах», - отмечается в сообщении Общества, выражающего искренние соболезнования семье и близким К.Рустамовой, с которыми разделяет горечь утраты.