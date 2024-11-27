В эти дни в Баку ожидаются ливни

Национальная служба гидрометеорологии прогнозирует изменение погодных условий на территории страны.

В Баку и на Абшеронском полуострове с 28-го по вечер 29 ноября местами ожидаются дожди – в отдельных районах полуострова они могут носить ливневый характер, сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Наблюдаемые в настоящее время в регионах Азербайджана осадки продолжатся местами до 28 ноября. На отдельных территориях дожди будут интенсивными и ливневыми, ожидаются грозы, а в горных и предгорных районах возможен снег.

Прогнозируется повышение уровня воды в реках, а также кратковременные наводнения и сели в некоторых горных реках, особенно в реках Лянкяран-Астаринского региона.