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Высота снежного покрова в Шахдаге достигла 13 см – ФОТО

Феликс Вишневецкий10:35 - Сегодня
Высота снежного покрова в Шахдаге достигла 13 см – ФОТО

По состоянию на 09:00 27 ноября фактическая погода на территории Азербайджана соответствует ранее данному прогнозу - наблюдается дождливая погода.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, количество осадков составило 11-28 мм в зоне Балакен-Шеки, 17-24 мм в Центральных равнинных районах, 9–20 мм в регионе Губа-Гусар, 6–17 мм в регионе Газах-Гянджа, 6-13 мм в регионе Лянкяран-Астара, 3-10 мм в регионах Карабах и Восточный Зангезур, 6–11 мм в Нахчыванской АР и до 4 мм в Баку и на Абшеронском полуострове.

В горных районах выпал снег, высота снежного покрова составила 13 см в Шахдаге, 12 см в Грызe (Губа), 8 см в Шаруре, 4 см в Лазе, 3 см в Шахбузе и по 2 см в Алибее (Загатала) и Гядабее.

В соответствии с желтым предупреждением северо-западный ветер усилился, достигая порывов до 25 м/с в Джульфе, 23 м/с в Кяльбаджаре, 20 м/с в Товузе и Шахдаге, 19 м/с в Геранбое, 18 м/с в Лерике, а также до 20 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове.

Туман наблюдался в Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Балакене, Гахе, Шеки, Загатале, Огузе, Габале, Шамахе, Губе, Гусаре, Грызе, Лерике, Нахчыване, Нафталане, Гобустане, Гёйчае и Сумгайыте. Видимость в этих зонах была ограничена до 200–500 метров.

По данным станции Нефтяные Камни, высота волн на Каспийском море достигала 2,4 метра.

Температура воздуха составила +10°С в Баку и на Абшеронском полуострове, до +4°С в Нахчыванской АР, до +11°С в равнинных районах и до -2°С в горных районах.

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