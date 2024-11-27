Умер создатель «Голого пистолета» Джим Абрахамс

В возрасте 80 лет ушел из жизни знаменитый американский режиссёр и сценарист Джим Абрахамс.

The Hollywood Reporter сообщает, что Дж.Абрахамс скончался у себя дома в Санта-Монике - рядом с ним в последние минуты жизни находились близкие родственники.

Джим Абрахамс прославился в 1980-е годы - вместе с братьями Джерри и Дэвидом Цукерами он выступил соавтором жанра пародийной комедии, включая знаменитую трилогию «Голый пистолет» и «Аэроплан».

Также на счету Дж.Абрахамса были дилогия «Горячие головы», «Совершенно секретно!», «Безжалостные люди», сериал «Полицейский отряд» и т.д.