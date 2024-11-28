В Гаджигабуле арестованы лица, занимавшиеся оборотом фальшивых манатов

Сотрудниками Гаджигабульского отделения полиции в ходе оперативных мероприятий были задержаны ранее судимые Эльдар Эйнуллаев и Ниджат Джавадов, подозреваемые в распространении фальшивых денежных знаков на территории района.

При осмотре автомобиля, которым управляли эти лица, было обнаружено 350 манатов в виде поддельных купюр: одна 20-манатная и 33 10-манатных купюры, а также наркотические вещества — марихуана и метамфетамин, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования было установлено, что задержанные пытались расплатиться фальшивыми деньгами в нескольких магазинах района.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста - проводится расследование, чтобы выяснить, участвовали ли Э.Эйнуллаев и Н.Джавадов в других аналогичных преступлениях.