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Более 10 курьеров стали жертвами мошенника в Баку – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:46 - Сегодня
Более 10 курьеров стали жертвами мошенника в Баку – ВИДЕО

В различных районах Баку были зафиксированы серии мошеннических преступлений.

Человек, представлявшийся сотрудником одного из государственных учреждений, злоупотреблял доверием курьеров, которые доставляли заказы на еду и другие товары, присваивая их денежные средства и нанеся значительный материальный ущерб более чем 10 людям, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудниками Насиминского районного управления полиции был задержан Эльчин Мамедов (1991 г.р.), совершивший указанные преступления, при нем также обнаружено психотропное вещество метамфетамин, приобретенное для личного использования.

Проводится расследование по фактам преступлений.

«Если есть другие лица, пострадавшие от мошеннических действий Э.Мамедова, они могут сообщить об этом в полицию», - отмечают в МВД.

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