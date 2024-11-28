Резко ухудшилось состояние здоровья Андрея Губина

У 50-летнего российского эстрадного исполнителя Андрея Губина постоянно болит лицо и тело, поэтому долгожданное возвращение артиста на сцену пока отменяется.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Отмечается, что певец отказался от десятков предложений выступить на новогодних корпоративах за солидную сумму, потому что чувствует себя очень плохо.

В конце августа Андрей Губин признался, что пытается привести себя в порядок, вылечиться и что написал песен на 10 альбомов, некоторые из них запланировал исполнить вместе с молодыми артистами.

Напомним, что в 2010-х годах А.Губин ушел со сцены в связи с проблемами со здоровьем, певцу поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия лица» - болезнь нервной системы, из-за которой появляются лицевые боли.