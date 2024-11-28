Председатель УМК: Идеи мультикультурализма имеют особое значение в решении глобальных проблем

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, принимающий участие в 10-м юбилейном Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) на тему «Единство в мире – восстановление доверия, переформирование будущего» в португальском городе Кашкайш, присоединился к работе Глобальной конференции по охране религиозных объектов, состоявшейся 27 ноября в рамках Форума.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе УМК, выступивший на мероприятии шейх уль-ислам А.Пашазаде заявил, что в нынешний период, когда на фоне поляризации мира и реальной ядерной угрозы нарастают проявления ксенофобии и призывы к ненависти, побуждающие к конфликтам на национальной, религиозной и расовой почве, восстановление доверия в глобальном масштабе является необходимым условием формирования справедливого и благополучного будущего.

«Особое значение в решении глобальных проблем мира и будущего имеют идеи мирного сосуществования, культуры взаимопонимания, межцивилизационного и межрелигиозного диалога и сотрудничества, мультикультурализма. Как отмечает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, организация диалога между цивилизациями и культурами является одной из самых актуальных и неотложных задач в мире. Заслуживает одобрения тот факт, что ООН и ее Альянс цивилизаций с 20-летней историей постоянно учитывают это важное направление», - сказал председатель УМК.

Подчеркнув, что мультикультурный Азербайджан, удостоенный единогласным решением двухсот стран права провести COP29, обеспечил свою международно признанную территориальную целостность и суверенитет именно в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности организации, А.Пашазаде рассказал о восстановлении нашей страной городов и сел на освобожденных от оккупации территориях, реконструкции и восстановлении разрушенных и оскверненных образцов национального, религиозно-духовного наследия, памятников, принадлежащих всем религиям.

«Мы всегда ощущали поддержку Альянса цивилизаций ООН в работе, которую мы проводим в направлении восстановления и сохранения религиозно-духовного наследия в наших регионах, подвергшихся культурциду, и мы чрезвычайно благодарны за это. Мигель Анхель Моратинос, неоднократно посещавший Азербайджан, хорошо осведомлен о роли нашей страны в процессе межцивилизационного диалога, мультикультурной среде, уровне эффективного межрелигиозного сотрудничества и отношений между религией и государством. Мы заявляем, что Азербайджан, обладающий уникальным примером межрелигиозного сотрудничества и межконфессионального взаимопонимания, всегда способен внести свой вклад в межцивилизационный диалог», - добавил председатель УМК.

Напомнив, что в Бакинской декларации, принятой в ходе Глобального саммита религиозных лидеров в рамках COP29, предложено создать Консультативный совет при COP в целях успешной координации усилий религиозных лидеров во имя зеленого мира, шейх уль-ислам подчеркнул, что пришло время для создания этой структуры.