В Огузе женщина совершила суицид, чтобы умереть вместе с мужем

Стали известны подробности смерти 56-летней женщины, скончавшейся 26 ноября в Огузе от отравления уксусом.

Лейла Осман гызы Мусаева выпила уксус с целью суицида, пишет Qafqazinfo.

Ее муж, 70-летний Эйюб Фарадж оглу Мусаев, в течение нескольких месяцев страдал от лейкемии и проходил лечение в Огузской районной центральной больнице. Из-за тяжелого состояния его выписали домой.

Два дня назад врачи пришли на дом для осмотра и сообщили, что состояние больного крайне тяжелое. Узнав, что муж скоро умрет, Лейла Мусаева выпила уксус.

Ее срочно доставили в Огузскую районную больницу, но она скончалась в реанимации.

Муж и жена были похоронены в один день.