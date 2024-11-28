В Огузе женщина совершила суицид, чтобы умереть вместе с мужем
Стали известны подробности смерти 56-летней женщины, скончавшейся 26 ноября в Огузе от отравления уксусом.
Лейла Осман гызы Мусаева выпила уксус с целью суицида, пишет Qafqazinfo.
Ее муж, 70-летний Эйюб Фарадж оглу Мусаев, в течение нескольких месяцев страдал от лейкемии и проходил лечение в Огузской районной центральной больнице. Из-за тяжелого состояния его выписали домой.
Два дня назад врачи пришли на дом для осмотра и сообщили, что состояние больного крайне тяжелое. Узнав, что муж скоро умрет, Лейла Мусаева выпила уксус.
Ее срочно доставили в Огузскую районную больницу, но она скончалась в реанимации.
Муж и жена были похоронены в один день.
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