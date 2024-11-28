В Гахе высота снежного покрова достигла 18 см – ВИДЕО

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии на 9:00 утра 28 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдаются моросящие осадки.

Как и было спрогнозировано ранее, в регионах страны также фиксируется дождливая погода.

Так, в Балакен-Шекинской зоне выпало 13–26 мм осадков, в Нахчыванской Автономной Республике - 5–9 мм, в Губа-Гусарской зоне - 3 мм, в Газах-Гянджинской зоне - 2–5 мм, в Центральном Аране и Лянкяран-Астаринской зоне — 2 мм.

В горных районах выпал снег. Высота снежного покрова составляет: в Сарыбаше (Гах) - 18 см, в Алибее (Загатала) и Шахбузе - 16 см, на Шахдаге - 11 см, в Грызе (Губа) - 7 см, в Гядабее - 4 см, в Шеки - 2 см.

В соответствии с желтым уровнем предупреждения наблюдался северо-западный ветер. Его скорость местами достигала 16 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 20 м/с в Дашкесане и на Шахдаге, 18 м/с в Мингячевире, 16 м/с в Гядабее.

Туман наблюдался в Гёйгёле, Гахе, Балакене, Дашкесане, Шеки, Шамахе, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Грызе, Гёйчае, Лерике и Гобустане. Видимость в условиях тумана была ограничена до 200–500 метров.

Температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - до +9°, в Нахчыванской АР - до +6°, в низменных районах - до +8°, в горных районах зафиксирован мороз до –1°.