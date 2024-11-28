Обещал помочь, а присвоил 132 тыс. манатов: В Губе арестован мошенник – ВИДЕО

Губинская полиция задержала человека, совершившего крупное мошенничество в отношении знакомого.

Сотрудники Губинского районного отдела полиции задержали Ровшана Бахшалиева, зарегистрированного в Тертерском районе и временно проживающего в арендуемом жилье в Баку, сообщает 1news.az со ссылкой на Губинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Он, злоупотребив доверием своего знакомого Расула Мамедова (имя и фамилия изменены), присвоил 132 тысячи манатов, обещая помочь с приобретением жилья в столице Азербайджана.

По факту возбуждено уголовное дело и по решению суда в отношении Р.Бахшалиева избрана мера пресечения в виде ареста.