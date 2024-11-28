В Азербайджане на Новый год 7 дней подряд будут нерабочими.

31 декабря 2024 года - День солидарности азербайджанцев мира, 1 и 2 января 2025 года – Новый год являются нерабочими днями.

В целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней Кабинет министров принял постановления о переносе рабочих и выходных дней. Согласно постановлению, 30 декабря 2024 года и 3 января 2025 года переставлены местами с 28 и 29 декабря 2024 года соответственно.

Таким образом, вся неделя - 30, 31 декабря 2024 года, 1, 2, 3, 4, 5 января - нерабочие дни. 4 и 5 января попадают на субботу и воскресенье.