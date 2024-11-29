Баку продолжает готовится к зиме - ФОТО

В соответствии с поручениями Исполнительной власти города Баку в столичных районах проводятся совещания по состоянию готовности к снегопадам.

В обсуждениях принимают участие представители коммунальных и хозяйственных служб, управлений и организаций, образовательных учреждений, а также частного сектора, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

Основная цель совещаний - оценка готовности районных служб к холодной зиме, особенно к сильным снегопадам, а также обсуждение необходимых мер, которые следует предпринять в таких условиях.

Очередные совещания прошли в Ясамальском, Наримановском и Хазарском районах столицы. На совещаниях было отмечено, что штабы, созданные в Исполнительных властях районов для подготовки к зиме, а также руководители коммунальных и хозяйственных служб и соответствующих организаций должны быть полностью готовы к выполнению своих обязанностей в снежные дни. Каждой организации даны указания по сбору необходимого количества инструментов и инвентаря для очистки снега, созданию запасов соли и проверке состояния специализированной техники.

Были составлены списки ответственных за очистку улиц и дворов от снега в районах, и решено привлечь не только технику коммунальных служб, но и технику управлений, организаций, муниципалитетов и частных компаний для выполнения этих работ.

Кроме того, руководителям районных управлений, организаций, частных компаний, муниципалитетов, а также заведующим общественными столовыми и представителям общественности было направлено обращение с призывом активно участвовать в очистке принадлежащих им территорий в снежные дни в соответствии с правилами, принятыми в европейских странах.