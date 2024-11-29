«La-la-la»: Премьера нового клипа Фаика Агаева с участием знаменитостей и блогеров – ВИДЕО

Народный артист Азербайджана Фаик Агаев презентовал на своем официальном YouTube-канале новый видеоклип, снятый режиссером Тогрулом Рзаевым на песню «La-la-la» (автор музыки и текста YAP10).

В съемках видео приняли участие популярные азербайджанские исполнители – победители международного песенного конкурса «Евровидение 2011» Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, участница «Евровидение 2014» Диляра Кязымова и автор и исполнитель Мурад Ариф.

К съемкам также была привлечена блогер Гюнель Фархадлы, а главную женскую роль в клипе «La-la-la» сыграла блогер Нигяр Калбиева.

Данный проект стал своеобразным подарком народного артиста поклонникам по случаю 36-летия творческой деятельности, которое Ф.Агаев отметил на днях.

Отметим, что песня «La-la-la» уже доступна на всех электронных музыкальных платформах по ссылке.