В поселке Маштага зарезали женщину: В убийстве подозревается пасынок

28 ноября около 19:00 в прокуратуру Сабунчинского района поступило сообщение о смерти 45-летней Ильхамы Мамедовой (1978 г.р.) в одном из домов на территории поселка Маштага.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Гасым Мамедов (1997 года рождения) преднамеренно убил свою мачеху Ильхаму Мамедову, нанеся ей ножевые ранения в результате возникшего между ними конфликта, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Сабунчинской районной прокуратуры.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса - Гасым Мамедов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие продолжается.