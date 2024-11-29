Как тяжелая болезнь изменила 69-летнего Брюса Уиллиса – ФОТО

В социальной сети Instagram опубликованы новые фотографии 69-летнего тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса.

Дочери звезды «Крепокого орешка», завершившего в 2022 году карьеру в кино, опубликовали в Instagram новые фотографии с отцом по случаю Дня благодарения - на снимках Таллула и Скаут Уиллис позируют с отцом, сидящим в кресле; в руках у актера табличка с надписью «Best Dad Ever» (Самый лучший папа на свете – прим.ред.)

Напомним, что в апреле 2022 года Брюс Уиллис объявил о завершении актерской карьеры из-за расстройства речи. Звезда «Крепкого орешка» боролся с серьезной болезнью - афазией, из-за которой он больше не мог работать в кино, а затем ему был поставлен диагноз лобно-височная деменция.