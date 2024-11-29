Какой будет погода в Баку в последний день осени?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 30 ноября – последний день осени.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен мелкий дождь. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха: ночью +7...+9°С, днем +9...+11°С. Атмосферное давление повысится с 770 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70–80%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако в некоторых частях Лянкяран-Астаринского региона местами ожидаются осадки. В отдельных районах возможны кратковременные ливни, в горных зонах - снег. Местами будет туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха: ночью +2...+5°С, днем +8...+13°С; в горах ночью –2...–5°С, в высокогорных районах –8...–13°С, днем от –2°С до +3°С.