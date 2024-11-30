Алихан Раджабов представил фильм «Səriyyə», посвященный проблеме ранних браков - ФОТО - ВИДЕО

В Киноцентре «Низами» состоялась премьера нового проекта актера и режиссера Алихана Раджабова – комедийной драмы «Səriyyə», посвященной проблеме ранних браков в Азербайджане.

В фильме «Səriyyə» рассказывается история 14-летней школьницы, проживающей в одном из сел и готовящейся к олимпиаде в столице Азербайджана, но отец девочки решает выдать ее замуж за взрослого мужчину в день проведения олимпиады.

«Это очень острая и важная тема, поэтому я решил посвятить ей свой новый фильм. Актриса Назакат Гейдарова была сразу же утверждена на главную роль школьницы Сарии, произошло это еще на стадии написания сценария» - отмечает режиссер и автор сценария Алихан Раджабов, подчеркивая, что с помощью своей новой работы хочет привлечь внимание к проблеме ранних браков.

«Фильм о том, что в юном возрасте девочки должны получать образование и я призываю семьи, подобные показанной на экране, давать дочерям образование, а не выдавать их замуж» - отмечает актриса Назакат Гейдарова.

Фильм «Səriyyə» уже поступил в кинопрокат во все сети кинотеатров азербайджанской столицы, а также будет показан и в районах страны.