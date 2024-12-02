В Ярдымлы задержаны наркокурьеры-родственники – ФОТО

Сотрудники Ярдымлинского районного отделения полиции провели операцию против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе мероприятий были задержаны 31-летний Асаддин Фейзиев и его родственник, ранее судимый 32-летний Турал Казымов, сообщает 1news.az со ссылкой на Лянкяранскую группу пресс-службы МВД.

У задержанных было обнаружено 10 килограммов марихуаны и метамфетамина, полученных контрабандным путём от иранского гражданина, личность которого проверяется. В ходе расследования установлено, что задержанные согласились доставить указанные наркотики и психотропные вещества в обмен на материальное вознаграждение.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

Проводится расследование.