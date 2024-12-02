Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 3 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, в отдельных частях полуострова ливни. Северо-восточный ветер в дневное время сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью 6-8° тепла, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление упадет с 771 мм ртутного столба выше нормы до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-85%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В горных районах возможен снегопад. День будет постепенно сокращаться. Иногда будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 2-6° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5 ° мороза.