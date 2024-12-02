Операция по устранению косоглазия покрывается обязательным медицинским страхованием

Операция по коррекции косоглазия (страбизм) проводится за счет обязательного медицинского страхования.

В первые шесть месяцев 2024 года было выполнено 379 таких операций, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, отмечая, что цель операции - восстановление или сохранение зрения пациентов.

Консервативные методы лечения и хирургические вмешательства, проведенные своевременно в детском возрасте, играют важную роль в восстановлении зрения и улучшении качества социальной жизни. Наиболее подходящим возрастом для проведения операции является 3–5 лет.

Операция по устранению косоглазия зависит от количества затронутых мышц и может длиться 1–2 часа. Она проводится под местной или общей анестезией, в зависимости от общего состояния пациента и его возраста. Во время операции регулируются наружные мышцы глаза, что позволяет восстановить симметричное положение глаз.

Перед процедурой для оценки состояния пациента проводятся офтальмологические обследования, а при необходимости и по медицинским показаниям применяются такие диагностические методы, как электромиография, электроэнцефалография, ультрасонография, а также МРТ или КТ. Полное восстановление после операции в среднем занимает 1–2 недели (в некоторых случаях до 4 недель).

Все необходимые инструментальные и лабораторные исследования до и после операции, медикаменты, расходные материалы и питание во время пребывания в стационаре покрываются обязательным медицинским страхованием.

Эта услуга предоставляется в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, на основании медицинских показаний и назначения врача.