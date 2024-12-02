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Ужасающий прогноз: Уровень Каспийского моря может снизиться на 18 метров – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:50 - Сегодня
Ужасающий прогноз: Уровень Каспийского моря может снизиться на 18 метров – ВИДЕО

На официальном YouTube телеканала AZTV представлен отрывок из сюжета «Xəzər niyə quruyur?» (Почему высыхает Каспий?), в котором рассказывается о том, что изменение климата не обошло и Каспийского море.

В сюжете специалисты дают ужасающий прогноз по снижению уровня Каспийского моря, который может понизиться еще на 9-18 метров, что в свою очередь может привести к исчезновению видов, обитаемых в Каспии – более подробно об этом вы может узнать, просмотрев нижеприведенный сюжет.

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