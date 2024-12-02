Эбру Гюндеш разводится с четвертым мужем спустя 9 месяцев после свадьбы

Турецкие СМИ сообщают о разводе 50-летней звезды турецкого шоу-бизнеса Эбру Гюндеш с бизнесменом Муратом Оздемиром, который младше нее на 12 лет.

По данным издания Gazete Magazin, Эбру Гюндеш рассталась с четвертым мужем из-за возникших между ними разногласий, в результате которых М.Оздемир оставил певицу в Дубае, где проживал с ней с момента свадьбы, и вернулся в Стамбул.

Сама Э.Гюндеш пока не делает каких-либо заявлений в связи с расставанием с бизнесменом.

Отметим, что для М.Оздемира этот брак стал третьим – у него трое детей от предыдущих жен, а для звезды турецкого шоу-бизнеса - четвертым; напомним, что Эбру Гюндеш растит 12-летнюю дочь Алару, отец которой - бизнесмен Реза Зарраб.

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