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Дорожная полиция выступила с рекомендациями к водителям и пешеходам

Феликс Вишневецкий10:25 - Сегодня
Дорожная полиция выступила с рекомендациями к водителям и пешеходам

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с туманной и дождливой погодой.

В обращении отмечается, что в настоящее время наблюдающиеся в стране дождливая погода и туман увеличивают риск аварий на дорогах: «Такая погода значительно ограничивает видимость, что серьезно мешает водителям вовремя и четко видеть других участников движения, регулировочные средства и дорожные знаки, а также повышает вероятность заносов».

Дорожная полиция просит участников дорожного движения быть особенно внимательными в неблагоприятных погодных условиях, особенно в ночное и утреннее время.

Водителям рекомендуется контролировать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, избегать выхода на дороги на неисправных транспортных средствах, строго следовать правилам безопасности при остановке, парковке, обгоне и маневрировании.

Пешеходам также советуется учитывать возможные опасности, проявлять ответственность и быть осторожными.

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