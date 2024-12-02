Дорожная полиция выступила с рекомендациями к водителям и пешеходам

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с туманной и дождливой погодой.

В обращении отмечается, что в настоящее время наблюдающиеся в стране дождливая погода и туман увеличивают риск аварий на дорогах: «Такая погода значительно ограничивает видимость, что серьезно мешает водителям вовремя и четко видеть других участников движения, регулировочные средства и дорожные знаки, а также повышает вероятность заносов».

Дорожная полиция просит участников дорожного движения быть особенно внимательными в неблагоприятных погодных условиях, особенно в ночное и утреннее время.

Водителям рекомендуется контролировать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, избегать выхода на дороги на неисправных транспортных средствах, строго следовать правилам безопасности при остановке, парковке, обгоне и маневрировании.

Пешеходам также советуется учитывать возможные опасности, проявлять ответственность и быть осторожными.