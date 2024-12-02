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«Карабах» снова не испытал проблем с «Нефтчи» и другие итоги тура – ВИДЕО

Теймур Максутов10:42 - Сегодня
«Карабах» снова не испытал проблем с «Нефтчи» и другие итоги тура – ВИДЕО

Завершились матчи 16-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Афиша тура предлагала громкий матч. «Нефтчи» против «Карабаха». «Нефтчи Арена» собрала более 7000 фанатов, но сама игра разочаровала. «Карабах» снова не испытал никаких проблем с «Нефтчи» и одержал легкую победу со счетом 3:0. И это даже при том, что команда вышла на игру, практически, со вторым составом. Одержав победу, «Карабах» вернулся в лидеры чемпионата.

Продолжает удивлять «Араз-Нахчыван», который в 15-м туре победил «Туран-Товуз» (1:0). Это 11-я победа нахчыванского клуба в 15-и матчах. Еще более интересно то, что 8 побед «Араз-Нахчыван» одержал со счетом 1:0. В данный момент в активе команды 36 очков и они на один балл отстают от «Карабаха», при этом оторвавшись от идущего на третьей строчке «Туран-Товуза» аж на 9 очков.

В 15-м туре свой первый матч в качестве главного тренера в карьере и наставника «Сабаха» в частности провел российский специалист Василий Березуцкий. «Сабах» смог одержать победу спустя 7 туров, обыграв «Сабаил» (1:0).

А вот «Сабаил», потерпев поражение в отчетном туре, опустился на последнее место. Произошло это после того, как «Кяпяз» обыграл «Шамахы» (1:0). Благодаря этой победе, гянджинцы обошли «Сабаил».

Еще в одном матче тура «Зиря» обыграла «Сумгайыт» (4:1). Важная победа для команды Рашада Садыхова, учитывая нестабильные результаты команды.

Матчи 16-го тура пройдут 7, 8 и 9 декабря.

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