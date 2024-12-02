Из камеры хранения в бакинском магазине украден кошелек с кольцом стоимостью 2000 манатов

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов, расположенных на территории Насиминского района, из камеры хранения был украден кошелек с деньгами, золотым кольцом стоимостью 2000 манатов, документами и банковскими картами.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 20-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи 32-летний А.Абдуллаев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Проводится расследование.