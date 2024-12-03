Погода на среду: В Баку ожидается до 11° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 4 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, периодические осадки, в основном без осадков. Но есть вероятность, что ночью и утром в некоторых местах будут спорадические дожди. Утром местами будет слабый туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 6-8° тепла, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы на 768 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Погода в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых частях Губа-Гусарской зоны возможны дожди, иногда ливневого характера. Иногда будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 1-5° тепла, днем 6-11° тепла, ночью в горах 6-11° мороза, днем от 2°мороза до 3° тепла.