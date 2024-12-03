В Баку из Range Rover похитили около 10 тыс. долларов

На территории Низаминского района столицы из автомобиля была совершена кража.

Потерпевший, обратившийся в полицию, сообщил, что из его автомобиля марки Range Rover было похищено 9400 долларов (около 16 тыс. манатов), сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники 25-го полицейского отделения Низаминского района провели мероприятия, в ходе которых был установлен и задержан 45-летний Н.Джамилов, который ранее уже был осужден за аналогичное преступление.

Проводится расследование.