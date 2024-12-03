Стала известна стоимость билетов на пассажирские перевозки паромами из Азербайджана в Туркменистан и Казахстан – ФОТО

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) назвало стоимость билетов на пассажирские перевозки паромами и судами типа Ro-Ro.

В настоящее время перевозка пассажиров судами компании ASCO осуществляется по направлениям Алят (Баку) – Туркменбаши – Алят (Баку) и Алят (Баку) – Курык – Алят (Баку), сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ASCO.

Стоимость билетов по направлению в Казахстан варьируется от 60 до 80 долларов (от 102 до 136 манатов), а в Туркменистан - от 50 до 60 долларов (от 85 до 102 манатов).

Подчеркнем, что в связи с действующим особым карантинным режимом для выезда из страны (за исключением авиаперелётов) требуется специальное разрешение Оперативного штаба при Кабинете министров.

Более подробно о стоимости билетов читайте по ссылке.