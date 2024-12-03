В Баку проходит международная конференция «Ресурсы и культура. От археологии до новой технологии» - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее ковра приступила к работе международная научно-практическая конференция «Ресурсы и культура. От археологии до новой технологии»

3 декабря в Азербайджанском национальном музее ковра приступила к работе международная научно-практическая конференция «Ресурсы и культура. От археологии до новой технологии», сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу музея.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова открыла конференцию приветственной речью, в которой рассказала гостям об истории и деятельности музея. Директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова выступила с речью, подчеркнув важность конференции и отметив, что на трехдневной конференции будут представлены интересные доклады, состоится обмен мнениями и опытом. Позже директора обменялись памятными подарками.

Конференция продолжилась академической сессией на тему «Межмузейное взаимодействие на пространстве СНГ». Также была представлена планшетная выставка «Наследие содружества. Традиции для будущего».

Международное мероприятие с участием директоров музеев и специалистов из Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана продлится до 5 декабря. На академических сессиях будут заслушаны доклады на следующие темы: «Музей и люди», «Музей и информационные ресурсы», «Природа и обычаи как источник вдохновения», «Древнейшие фундаменты евразийских культур: архетипы, символика, археологические артефакты», «Декоративное искусство народов СНГ. Переплетения», «Роль современного музея в сохранении традиций».

В рамках конференции будет организована культурная программа.

Международная конференция «Ресурсы и культура. От археологии до новой технологии» организована Всероссийским музеем декоративного искусства в рамках многолетней комплексной программы «Наследие Содружества. Традиции для будущего» совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.