Экстренно госпитализирован Харви Вайнштейн

Приговоренный к 23 годам тюрьмы 72-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн госпитализирован из тюрьмы в больницу из-за плохого результата анализа крови.

Харви Вайнштена экстренно госпитализировали в больницу из-за тревожного результата анализа крови, в связи с которым продюсеру понадобилась немедленная медицинская помощь - продюсер останется под наблюдением врачей, пока его состояние не стабилизируется, сообщает 1news.az со ссылкой на Associated Press.

Напомним, что в 2020 году Х.Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы после того, как более 90 женщин обвинили его в сексуализированном насилии.

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