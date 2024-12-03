Замминистра: Перечень образовательных программ пополнился новыми специальностями

Кабинет министров внес изменения в перечень специальностей высшего образования, добавив новые направления и изменив некоторые наименования.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра науки и образования Идрис Исаев.

По его словам, в новой утвержденной классификации указаны 153 специальности на уровне бакалавриата, 3 - на уровне базового медицинского образования, 129 - на уровне магистратуры и 44 - на уровне резидентуры.

В то же время на уровне бакалавриата добавлены 7 новых специальностей, такие как «Преподавание математики и физики», «Аналитику данных», «Сельскохозяйственные технологии», «Животноводство», «Питание и диетологию», «Программную инженерию» и «Пищевые технологии». Также изменены названия 9 специальностей.

Идрис Исаев подчеркнул, что это решение открывает дополнительные возможности для студентов.

Представляем полный перечень классификаций для ознакомления.