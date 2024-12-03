Готов ли Баку к снежной погоде? - ФОТО

Завершены совещания по подготовке к снежной погоде в столичных районах.

Мероприятия по подготовке к зимнему сезону, в том числе к снежной погоде, продолжаются в соответствии с утверждёнными планами действий в столичных районах.

Специальная техника городских и районных коммунальных служб приведена в полную готовность, приняты дополнительные меры - для контроля за выполнением работ Исполнительной властью города Баку назначены ответственные лица для каждого района, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

Вопросы состояния подготовки к снежной погоде в столице обсуждались в Пираллахинском, Сабаильском и Гарадагском районах. В совещаниях приняли участие ответственные лица Исполнительной власти города Баку, руководители районов, главы коммунально-хозяйственных и других соответствующих структур, а также представители частного сектора - на совещаниях заслушивались отчёты руководителей каждой из сфер.

Отмечено, что каждое учреждение в районах должно активно участвовать в реализации мероприятий по подготовке к зимнему сезону и принимать соответствующие меры для очистки прилегающих территорий от снега и льда во время осадков. Решено привлекать к работам по уборке снега не только технику коммунальных служб, но и имеющуюся технику организаций, учреждений, муниципалитетов и частных структур.

Кроме того, руководителей предприятий общественного питания, частных организаций и представителей общественности призвали активно участвовать в очистке принадлежащих им территорий от снега в соответствии с правилами, принятыми в европейских странах.